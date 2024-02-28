Николай Валуев посетит турнир по тхэквондо в Волгограде

Почетным гостем мероприятия станет прославленный российский боксер.
В субботу, 9 марта, в Волгограде стартует чемпионат и первенство ЮФО по тхэквондо МФТ. Почетным гостем спортивного состязания станет депутат Госдумы РФ, чемпион мира в тяжелом весе по боксу Николай Валуев, сообщили в пресс-службе гордумы.
Спортивное соревнование будет проводиться областной федерацией тхэквондо. За медали поборются сильнейшие представители всех регионов Юга России.
Также в рамках открытия соревнований состоится военно-патриотическая акция «Да здравствует Россия! Россия, вперед!», которую проведут 9 марта на Мамаевом кургане.