Николай Валуев посетит турнир по тхэквондо в Волгограде

В субботу, 9 марта, в Волгограде стартует чемпионат и первенство ЮФО по тхэквондо МФТ. Почетным гостем спортивного состязания станет депутат Госдумы РФ, чемпион мира в тяжелом весе по боксу Николай Валуев, сообщили в пресс-службе гордумы.