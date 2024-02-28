О причинах рекордных уловов на Дону, рассказал опытный рыбак

— Сейчас у нас на Дону и льда-то нормального нет, чтобы выйти. И зимы у нас не такие, чтобы можно было поставить палатку на льду и подождать трофея. Прибавьте к этому еще ветер и дожди. Но не все так плохо. Несколько трофейных мест для зимней рыбалки в Ростовской области есть. Правда, как только о них узнают в соцсетях, то там уже сложно ловить рыбу. Поэтому рыбаки о своих «золотых жилах» стараются никому не говорить.