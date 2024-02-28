О причинах рекордных уловов на Дону, рассказал опытный рыбак

В последнее время в социальных сетях рыбаки стали часто выкладывать фото со своим большим уловом во время зимней ловли на Дону. Так, на днях житель Ростовской области выловил крупную щуку. Поймать такой трофей мужчине удалось всего за пару часов.
А вот в середине января в Азовском районе вообще случился бум карасей. Причем, даже опытные рыбаки от такого улова были в шоке, ведь карась в это время года находится в спячке. Но именно зимой-2024 некоторым удалось выловить по 30 кило этой пресноводной рыбы.
Почему этой зимой увеличилось количество трофеев у рыболовов, и с чем это может быть связано, в эфире радио «Комсомольская правда — Ростов» на 89,8 FM рассказал донской рыбак Александр Инютин.
БЛОГЕРЫ, ПРИМАНКИ И СОЦСЕТИ.
— По этому поводу у меня есть два предположения, — улыбается собеседник.
По словам Александра, во-первых, опыт рыбаков каждый раз увеличивается благодаря развитию рыболовной отрасли. К тому же, появляются новые приманки. А еще — есть большое количество блогеров, которые учат, как правильно ловить рыбу. Отсюда и люди стали уделяют больше внимания этому занятию.
— Во-вторых, возможно, раньше мы особо не замечали, что люди ловят зимой. В моей молодости знакомые тоже вот так выезжали по зиме на Цимлянское водохранилище и тоже ловили большие трофеи. Были у них хорошие экземпляры и судаков, и щуки, и сазанов. Но тогда не было социальных сетей. А если и фотографировали улов, то показывали снимки только домашним или тем, кто придет в гости.
Сейчас же, с приходом социальных сетей, любой рыбак считает своим долгом сфотографировать большой улов и выложить в Интернет. В итоге, их снимок за день облетает всю Ростовскую область и не только. Поэтому даже, если всего с таким уловом наберется пять человек, то уже кажется, что люди всю неделю только и делают, что ловят столько рыбы.
О СВОИХ «ЗОЛОТЫХ ЖИЛАХ» НЕ ГОВОРЯТ.
Но, какими бы большими уловы не были зимой, собеседник считает, что время трофеев все же летом:
— Сейчас у нас на Дону и льда-то нормального нет, чтобы выйти. И зимы у нас не такие, чтобы можно было поставить палатку на льду и подождать трофея. Прибавьте к этому еще ветер и дожди. Но не все так плохо. Несколько трофейных мест для зимней рыбалки в Ростовской области есть. Правда, как только о них узнают в соцсетях, то там уже сложно ловить рыбу. Поэтому рыбаки о своих «золотых жилах» стараются никому не говорить.
Также специалист добавил, что сейчас рыба сбилась в зимовальные ямы. И хотя там ее и много, но ловить нельзя. Поэтому рыбакам зимой нужно быть осторожными.