Несколько светофоров отключат в Воронеже 29 февраля

29 февраля в Воронеже на несколько часов будут выключены сразу несколько светофорных объектов. Об этом водителей и пешеходов предупредили в мэрии.
В то время, как светофоры перестанут мигать, специалисты продолжат внедрение интеллектуальной транспортной системы (ИТС).
Итак, объекты выключат:
с 10:00 до 14:00 — на пересечении улиц Революции 1905 года и Свободы и Революции 1905 года и 9 Января;
с 12:00 до 16:00 — на пересечении улиц Платонова и Кирова;
— будут переключаться светофоры на пересечении улиц Пеше-Стрелецкой и Космонавтов, Солнечной и Машиностроителей, 9 Января и проспекта Труда.
Водителям придется руководствоваться дорожными знаками при движении.