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Несколько светофоров отключат в Воронеже 29 февраля

В городе продолжается внедрение интеллектуальной транспортной системы.
Источник: Комсомольская правда

29 февраля в Воронеже на несколько часов будут выключены сразу несколько светофорных объектов. Об этом водителей и пешеходов предупредили в мэрии.

В то время, как светофоры перестанут мигать, специалисты продолжат внедрение интеллектуальной транспортной системы (ИТС).

Итак, объекты выключат:

с 10:00 до 14:00 — на пересечении улиц Революции 1905 года и Свободы и Революции 1905 года и 9 Января;

с 12:00 до 16:00 — на пересечении улиц Платонова и Кирова;

— будут переключаться светофоры на пересечении улиц Пеше-Стрелецкой и Космонавтов, Солнечной и Машиностроителей, 9 Января и проспекта Труда.

Водителям придется руководствоваться дорожными знаками при движении.