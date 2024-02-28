Штормовое предупреждение объявлено на четверг в 10 областях Казахстана

«В области Улытау 29 февраля на севере ожидается туман. В Жезказгане 29 февраля ожидается туман», — говорится в сообщении.
В Карагандинской области на севере, востоке ожидается туман. В Караганде 29 февраля ожидается туман.
В Атырауской области на севере, юге ожидается туман. В Атырау 29 февраля ночью и утром ожидается туман.
В Туркестанской области ночью и утром на юге, в горных районах ожидается туман. Ветер восточный на горных перевалах области 15−20 м/с.
В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, восточный днем в центре области 15−20 м/с.
В Западно-Казахстанской области ночью и утром на севере, юге ожидается туман. В Уральске 29 февраля ночью и утром ожидается туман.
В Акмолинской области на западе ожидается туман.
В Костанайской области на юге ожидается туман.
В области Жетысу ожидается ветер юго-восточный в районе Алакольских озер порывы 15−20, днем временами 25 м/с.
В области Абай на севере, в центре, юге ожидается ветер юго-восточный, южный 15−20 м/с, днем в Жарминском районе порывы 23 м/с.