Спасенному в Ленобласти тигру дали новое имя

Люди которые любят то, что делают. И они вокруг нас. Помогают и ничего не требуют взамен. Те, кто никогда не видел этого тигра, но от всего сердца желает ему жить, вы классные. Спасибо, что помогаете нам помогать. И мы попробуем рассказать коту, он, кстати, теперь Форестер, что не все люди мерзавцы, — появилось сообщение в ВК-сообществе хосписа.