Почти 80% школ Беларуси перешли на новое питание

МИНСК, 28 фев — Sputnik. С 1 сентября 2024 года все школы Беларуси перейдут на новую систему организации питания, сказал министр образования Андрей Иванец на заседании коллегии ведомства в среду.
Он напомнил, что в прошлом году по поручению правительства в республике был проведен пилотный проект по питанию. Его участниками стали более 20 школ. В этих учреждениях образования школьникам предложили новые блюда — пельмени со сметаной или кетчупом, запеченную куриную голень, хот-доги и так далее.
Эксперимент удался: ученики начали съедать почти все, а отходы продуктов, как отмечал вице-премьер Игорь Петришенко, снизились до рекордных 18%. Впоследствии пилотный проект распространился на остальные школы.
По словам главы Минобра, с 1 сентября 2023 года на новое питание перешли 67% школ страны, а с 1 января 2024-го — уже 76%.
«С 1 сентября 2024 года мы должны полностью перейти на данные подходы», — цитирует Иванца Минобр.
Эксперимент по питанию
Напомним, школьным питанием белорусское правительство озаботилось в ноябре 2022 года после того, как премьер-министр Роман Головченко раскритиковал блюда, которые подают в столовых.
После этого Минобр запустил пилотный проект по питанию, его цель была — изучить вкусовые предпочтения у учеников и понять, какие им блюда нравятся, а какие нет.