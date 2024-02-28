Почти 80% школ Беларуси перешли на новое питание

Он напомнил, что в прошлом году по поручению правительства в республике был проведен пилотный проект по питанию. Его участниками стали более 20 школ. В этих учреждениях образования школьникам предложили новые блюда — пельмени со сметаной или кетчупом, запеченную куриную голень, хот-доги и так далее.