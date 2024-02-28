Самарская делегация участников отправилась на Всемирный фестиваль молодежи — 2024

В последние недели перед отправлением на Фестиваль для самарских участников провели цикл встреч, во время которых ребята смогли пообщаться с министром молодежной политики Сергеем Бурцевым, министром туризма Самарской области Артуром Абдрашитовым, преподавателями самарских вузов. Также будущие делегаты познакомились с историей и культурой Сербии — страны-партнера Самарской области на ВФМ-2024. В рамках встреч и навели мосты — накануне в областном молодежном центре в ходе телемоста состоялось первое знакомство двух делегаций.