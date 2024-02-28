На «Ленфильме» назначили нового врио гендиректора

«Внеочередным общим собранием акционеров киностудии “Ленфильм” временно исполняющим обязанности генерального директора киностудии с 26 февраля назначен Эдуард Николаевич Суворов», — сказала собеседница агентства.
Ранее МВД России объявило в розыск генерального директора киностудии «Ленфильм» Федора Щербакова. По данным ведомственной базы розыска, он разыскивается по статье УК. Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется.
«Ленфильм» — старейшая киностудия России. Именно на территории современного «Ленфильма», в четвертом павильоне, бывшем театре «Аквариум», состоялся первый киносеанс в России.