На «Ленфильме» назначили нового врио гендиректора

Ранее МВД России объявило в розыск генерального директора киностудии «Ленфильм» Федора Щербакова. По данным ведомственной базы розыска, он разыскивается по статье УК. Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется.