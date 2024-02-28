Опровергнуты слухи о биолабораториях Пентагона в Казахстане

«Поэтому если Казахстан когда-нибудь будет строить лабораторию такого уровня, то, скорее всего, она будет строиться даже не по национальным, а по международным стандартам, так как там будут проводиться более высокого порядка, соответственно, и уровень риска будет выше. Например, сейсмоустойчивость Центральной референс лаборатории третьего уровня безопасности в Алматы рассчитана на 9 баллов, то есть, в случае самого мощного землетрясения ЦРЛ выстоит. Поэтому, я думаю, что, если будет строиться лаборатория BSL4, будут предусмотрены все меры предосторожности. Во многих странах есть лаборатории такого уровня, но я думаю, что они не представляют угрозы для соседних государств, потому что в этом случае они бы угрожали в первую очередь той стране, где они располагаются. Поэтому строительство любого опасного объекта любой страной осуществляется с учетом всех рисков для биобезопасности, то есть, все эти риски минимизируются еще в процессе разработки проекта», — рассказала спикер.