«Наслаждаюсь солнцем»: Никита Кологривый приехал в Сочи и представил нового друга

Звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый приехал в Сочи для съемок в фильме «Возвращении попугая Кеши». В киноленте актер играет школьного учителя географии Митяя, у которого появился умный говорящий попугай Иннокентий, или просто Кеша.
Кологривый с энтузиазмом делится в своем телеграм-канале подробностями актерской жизни и впечатлениями от курорта. Никита записывает короткие видео во время рабочего процесса и рассказывает истории со съемочной площадки.
«Я нахожусь в Калифорнии, и здесь, собственно говоря, мой партнер Маркус», — шутит актер, сидя под сочинскими пальмами.
Кологривый явно получает удовольствие от погоды и атмосферы курорта.
«Все прекрасно. Я наслаждаюсь солнцем», — хвастается он.
С поклонниками Никита Кологривый активно общается не только через социальные сети, но и в реальной жизни. Так, на одной из улиц Сочи, где артиста окружила толпа гостей и жителей курорта, он даже устроил перекличку городов.
«Волгоград у нас есть, поедем скоро. Иркутск, Армения, уральцы здесь, Сочи, Лазаревское, москвичи. Вы видите, кино сближает людей!».
«Я всем говорил, что я народный артист!» — смеется актер в окружении поклонников.
Никита Кологривый стал особенно популярен после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Многим зрителям он также знаком по киноленте «По щучьему велению», где снялся в роли Емели. Также многие запомнили Кологривого как Левиса из многосерийного фильма «Оффлайн» или Геру из сериала «Два холма».
К слову, последняя лента снималась в парке «Краснодар» и стала первой кинокартиной в этой локации.