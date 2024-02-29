Мэрия: в Краснодаре заменили 20 иностранных вывесок



Согласно правилам благоустройства, вступившим в силу 1 сентября 2023 года, собственники бизнеса на магистральных улицах, в границах исторического центра Краснодара и на территориях торговых центров должны русифицировать информационные конструкции на коммерческих зданиях. Остальные обязаны сделать это до 1 сентября 2024 года. Исключение составляют зарегистрированные товарные знаки. Нарушителей могут привлечь к административной ответственности, которая предусмотрена краевым законодательством. Следить за соблюдением правил благоустройства поручено администрациям внутригородских округов Краснодара.



Наталья Решетняк.