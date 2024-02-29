В минусинском селе запустили современный спортивный центр

«Мы стремимся к тому, чтобы каждый житель края мог приобщиться к спорту и физической культуре. Открытие такого замечательного объекта этому способствует», — прокомментировал первый замминистра спорта региона Марк Пнёв.
Объект включает спортивный зал с галереей для зрителей и административно-бытовые помещения. Строительство спорткомплекса обошлось региональной казне в 300 миллионов рублей. Здесь уже анонсированы тренировки и состязания по волейболу, футболу, баскетболу и настольному теннису.
«Мы включаем сюда и клубы по месту жительства, дадим возможность детям из других сельских территорий заниматься спортом. Будем организовывать частичный подвоз, работу тренерского состава. Хватит места всем желающим», — добавил глава Минусинского района Сергей Глухов.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что Красноярск примет мультиспортивный фестиваль «Небофест».