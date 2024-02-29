В минусинском селе запустили современный спортивный центр

Объект включает спортивный зал с галереей для зрителей и административно-бытовые помещения. Строительство спорткомплекса обошлось региональной казне в 300 миллионов рублей. Здесь уже анонсированы тренировки и состязания по волейболу, футболу, баскетболу и настольному теннису.