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В минусинском селе запустили современный спортивный центр

КРАСНОЯРСК, 28 февраля, ФедералПресс. Физкультурно-спортивный центр «Енисей» начал работу в селе Малая Минуса Минусинского района, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«Мы стремимся к тому, чтобы каждый житель края мог приобщиться к спорту и физической культуре. Открытие такого замечательного объекта этому способствует», — прокомментировал первый замминистра спорта региона Марк Пнёв.

Объект включает спортивный зал с галереей для зрителей и административно-бытовые помещения. Строительство спорткомплекса обошлось региональной казне в 300 миллионов рублей. Здесь уже анонсированы тренировки и состязания по волейболу, футболу, баскетболу и настольному теннису.

Создание такой точки было связано и с решениями задач национального проекта «Демография» в части приобщения максимального числа местных жителей к занятиям физкультурой.

«Мы включаем сюда и клубы по месту жительства, дадим возможность детям из других сельских территорий заниматься спортом. Будем организовывать частичный подвоз, работу тренерского состава. Хватит места всем желающим», — добавил глава Минусинского района Сергей Глухов.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что Красноярск примет мультиспортивный фестиваль «Небофест».

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