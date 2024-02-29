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Участок трассы М-5 в Башкирии временно закроют для большегрузного транспорта

29 февраля 2024 года с 9 до 14 часов по местному времени будет ограничено движение большегрузного транспорта на участке км 1480+000 (н. п. Федоровка) — км 1548+651 (граница с Челябинской областью) федеральной трассы М-5 «Урал» на территории региона.

Это связано с проведением очередного этапа буровзрывных работ на объекте реконструкции (км 1565 — км 1576) в соседней с республикой Челябинской области.

Обращаем внимание, что объезд по региональным дорогам по маршруту Аша — Миньяр — Сим предусмотрен только для легкового транспорта. В то время как проезд тяжеловесного транспорта (большегрузы, автобусы) во время буровзрывных работ запрещен.

Дополнительно сообщаем, что до 1 октября 2024 года перекрытие дорожного движения в Ашинском районе Челябинской области в связи с проведением указанных работ на участке реконструкции будет производиться еженедельно по вторникам или четвергам в зависимости от погодных условий.