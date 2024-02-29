Участок трассы М-5 в Башкирии временно закроют для большегрузного транспорта

Дополнительно сообщаем, что до 1 октября 2024 года перекрытие дорожного движения в Ашинском районе Челябинской области в связи с проведением указанных работ на участке реконструкции будет производиться еженедельно по вторникам или четвергам в зависимости от погодных условий.