Брэдли Купер раскрыл правду о своих чувствах после рождения дочери

Сегодня актер уверенно заявляет, что готов пойти на всё ради своей дочери. «Когда-то раньше я задавал себе вопрос, что было бы, если бы ее жизни кто-то угрожал, готов ли я был бы умереть за нее? Но теперь у меня не возникает больше на этот счет ни малейшего сомнения!» — добавил Брэдли.