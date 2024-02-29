Брэдли Купер раскрыл правду о своих чувствах после рождения дочери

Брэдли Купер и Ирина Шейк воспитывают 7-летнюю дочь Лею. Несмотря на свой загруженный график, актер уделяет всё свободное время любимой малышке. Брэдли неоднократно отмечал, что для него семья на первом месте.
Legion-Media.
Однако так было не всегда. Недавно Купер вызвал удивление общественности своим неожиданным признанием относительно дочери. В одном из своих интервью актер признался, что изначально не испытывал к Лее никаких чувств. «Первые месяцев восемь я даже не знал, люблю ли я вообще этого ребенка. Но потом она начала меняться, подрастать — и вдруг всё изменилось», — ошарашил он.
Сегодня актер уверенно заявляет, что готов пойти на всё ради своей дочери. «Когда-то раньше я задавал себе вопрос, что было бы, если бы ее жизни кто-то угрожал, готов ли я был бы умереть за нее? Но теперь у меня не возникает больше на этот счет ни малейшего сомнения!» — добавил Брэдли.
Legion-Media.