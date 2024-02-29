Первые строчки топ-чартов и «Альбом года»: в Калининграде с большим концертом выступит рэпер MACAN

Во Дворце спорта «Янтарный» в субботу, 25 мая, с концертом выступит рэпер MACAN. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.
Прежде москвич Андрей Косолапов выступал под псевдонимом Young Chaser, но проект не выстрелил. Певец сменил концепцию и никнейм. Артист продвигался без продюсеров и лейбла, сам писал тексты и музыку. Первая популярность пришла к исполнителю в 2019 году благодаря треку «Веселящий газ».
В 2020 году MACAN и Xcho выпустили хит Memories. С этим треком ребята побывали на шоу «Вечерний лайк», «SnowПати» и «Радио ENERGY». У Косолапова есть композиции и с другими авторами: BRANYA, дуэтом HammAli & Navai, Jakone, A.V.G и Джоззи.
В январе 2021-го MACAN презентовал новый альбом «2002+18». За сутки сборник набрал более 2,5 млн прослушиваний, а треки попали в первые строки чарта «ВКонтакте». Визитными карточками исполнителя стали треки «Кино», «Пополам», GIRI, «Останься образом» и Slow Mo.
В декабре 2022 года артист выпустил новый альбом под названием «12», куда вошли синглы «Биография», «Кино 2», «Анализируй это», «Временно», «Простуда», «Не умеешь, не люби». В декабре 2023 года стриминговый сервис «VK Музыка» признал MACAN артистом года, а его «пластинка» «12» получила звание альбома года. Cвежие треки исполнителя «Май», «Юг» и «Спой» уже собрали миллионные просмотры на YouTube.
Начало в 20:00. Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».