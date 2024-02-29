Первые строчки топ-чартов и «Альбом года»: в Калининграде с большим концертом выступит рэпер MACAN

В декабре 2022 года артист выпустил новый альбом под названием «12», куда вошли синглы «Биография», «Кино 2», «Анализируй это», «Временно», «Простуда», «Не умеешь, не люби». В декабре 2023 года стриминговый сервис «VK Музыка» признал MACAN артистом года, а его «пластинка» «12» получила звание альбома года. Cвежие треки исполнителя «Май», «Юг» и «Спой» уже собрали миллионные просмотры на YouTube.