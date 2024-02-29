Нижегородская область примет участие во всемирном фестивале молодежи в Сочи

Нижегородская область поучаствует во всемирном фестивале молодежи в Сочи с 1 по 7 марта. Команда региона уже выехала к месту его проведения. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.



Фестиваль пройдет на федеральной территории «Сириус». Там будет организовано тематическое пространство — Город молодежи мира. Предполагается, что фестиваль примет свыше 90 тыс. человек. Нижегородская область подготовит свой выставочный стенд и образовательный павильон.



В нижегородском павильоне проведут лекции, открытые диалоги и мастер классы от именитых спикеров из России и других стран. Мероприятия состоятся в рамках программы Российского общества «Знание».



Также в павильоне будут представлены дискуссионная и культурная программа. Например, нижегородские «Сказки на ночь» с иммерсивным видеорядом, знакомящим с фольклором, и серия просветительских мероприятий «MolodezhNO.education». Кроме того, каждый день в нем будут проходить вечеринки «После заката» в формате silent-диско при участии нижегородских диджеев.



Выставочный стенд региона займет площадь в 100 кв. метров. Его создадут в концепции «Нижегородская область — 100% настоящая Россия» и разделят на 6 тематических зон: культурного наследия, НХП, Арт, архитектурного наследия и традиционных ценностей, современных технологий, Стрелка.



Напомним, фестиваль «Небофест» впервые состоится в Нижнем Новгороде.