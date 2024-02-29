Что можно и нельзя делать в день Касьяна-високоса 29 февраля, который выпадает раз в четыре года

Православная церковь 29 февраля вспоминает святого Иоанна Кассиана. В народе празднуют Касьянов день, или день Касьяна Високоса. К слову, указанный день выпадает раз в четыре года по причине високосного года.
Что нельзя делать 29 февраля
Запрещено много разговаривать. Кроме того, 29 февраля в дом не впускали посторонних людей. Предки верили, что это может грозить болезнями. Не следует заниматься рукоделием. Также нельзя проводить генеральную уборку. Не рекомендуется брать в руки острые предметы, так как можно пораниться и укротить жизнь.
Что можно делать 29 февраля
По традиции, в Касьянов день дольше спали по причине того, что в указанный день не занимались работой. Кроме того, на 29 февраля планируют свадьбы, так как день выпадает только раз в четыре года в високосный год.
Согласно приметам, морозы 29 февраля говорят про теплую весну, а также про жаркое лето. Снегопад и туман предвещают богатый урожай. В том случае, если трещит лес, то будут сильные морозы.