Самый редкий день. 29 февраля разбираем мифы, связанные с високосным годом

Существует стойкое убеждение, что от високосного года стоит ждать лишь разного рода неприятностей. Разбираем мифы, которые появились благодаря 29 февраля.
Миф 1. Про войны.
Да, Отечественная война выпала на високосный 1812 год. Но сама серия Наполеоновских войн, которая как раз-таки и закончилась походом Бонапарта на Россию и привела к смерти 3,5 млн человек, началась в рядовом 1799-м. Начало ставшей причиной гибели 15 млн человек Первой мировой положил невисокосный 1914-й. Самая кровопролитная Вторая мировая война, в которой принимали участие шесть десятков государств и погибли порядка 55 млн человек, обрушилась на человечество в невисокосный 1939-й.
Миф 2. Про катастрофы, катаклизмы, болезни.
Високосный список: Тунгусский метеорит взорвался в 1908-м, «Титаник» затонул в 1912-м, землетрясение в Армении случилось в 1988-м, погибли почти 25 тыс. человек. Но куда сокрушительнее было землетрясение в китайском Таншане (1976): погибших — 240 тыс.
В невисокосном же списке — события с рекордным числом жертв. Китай (1931) — серия наводнений унесла жизни почти 4 млн человек (это крупнейшее стихийное бедствие за всю документированную историю человечества). Китай (1887) — наводнения погубили 2 млн человек. Индия и Пакистан (1970) — циклон Бхола уничтожил 500 тыс. жизней. Гаити (2010) — последнее крупнейшее землетрясение, 316 тыс. жертв. В этом же списке и чернобыльская катастрофа (1986). Что до эпидемий, то в XX веке самые страшные (тиф и испанский грипп) начались в невисокосном 1918-м. Да и пандемия коронавируса уходит корнями в невисокосный 2019-й.
Миф 3. Про браки.
Почему-то считается, что в високосные годы семьи распадаются гораздо чаще, чем в годы обычные. Да и жениться в годы с «длинным» февралём, говорят, не стоит. При этом, согласно статистике Росстата, за последние годы наибольшее число разводов (682,8 тыс.) пришлось на 2022-й. А в високосном 2020-м разошлись 564 тыс. пар.
В високосный год родились.
Юлий Цезарь, Леонардо да Винчи, Чарльз Диккенс, Джоаккино Россини, Поль Гоген, Матильда Кшесинская, Исаак Левитан, Владимир Путин, Хабиб Нурмагомедов, Артём Дзюба. Конкретно 29 февраля день рождения у олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной, актрис Ирины Купченко и Алины Покровской, легенды джаза Глена Миллера, одного из «отцов» IBM, Германа Холлерита.