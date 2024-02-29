Самый редкий день. 29 февраля разбираем мифы, связанные с високосным годом

В невисокосном же списке — события с рекордным числом жертв. Китай (1931) — серия наводнений унесла жизни почти 4 млн человек (это крупнейшее стихийное бедствие за всю документированную историю человечества). Китай (1887) — наводнения погубили 2 млн человек. Индия и Пакистан (1970) — циклон Бхола уничтожил 500 тыс. жизней. Гаити (2010) — последнее крупнейшее землетрясение, 316 тыс. жертв. В этом же списке и чернобыльская катастрофа (1986). Что до эпидемий, то в XX веке самые страшные (тиф и испанский грипп) начались в невисокосном 1918-м. Да и пандемия коронавируса уходит корнями в невисокосный 2019-й.