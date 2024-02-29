Появление на прилавках корюшки и конец оттепели: Что происходит в Санкт-Петербурге

В Петербурге стартовал сезон корюшки. Гости города на Неве заметили знаковую рыбу на уличных прилавках. Предполагается, что ее привезли с Ладожского озера. Кроме определения свежести главного лакомства местных жителей spb.kp.ru рассказывает о том, что происходит в Санкт-Петербурге, последние новости на 28 февраля.
При этом хоть и появление рыбы ознаменовало почти начавшуюся весну, главный синоптик Александр Колесов не спешит радовать петербуржцев. По его словам, время оттепели проходит, а столбики термометров совсем скоро неумолимо поползут вниз. Похолодание начнется в первую неделю марта. Отметим, что кроме этого снизилось и число выпускаемой одежды. Показатель упал почти на 30% только за январь.
— В киностудии «Ленфильм» тоже произошли кадровые изменения. Экс-гендиректора Федора Щербакова уволили досрочно, — сообщили spb.kp.ru в киностудии.
Уточним, что не только грустные новости произошли в Северной столице за 28 февраля. В город на Неве все больше приезжает деловых туристов. Их количество выросло на 24% за год.