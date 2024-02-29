Появление на прилавках корюшки и конец оттепели: Что происходит в Санкт-Петербурге

При этом хоть и появление рыбы ознаменовало почти начавшуюся весну, главный синоптик Александр Колесов не спешит радовать петербуржцев. По его словам, время оттепели проходит, а столбики термометров совсем скоро неумолимо поползут вниз. Похолодание начнется в первую неделю марта. Отметим, что кроме этого снизилось и число выпускаемой одежды. Показатель упал почти на 30% только за январь.