В Новосибирске врачи спасли девушку с тромбами в легких

В Новосибирске врачи спасли 24-летнюю пациентку с тромбами в легких.
Девушку из Иркутска провели операцию в Национальном медицинском исследовательском центре имени Мешалкина. Об этом сообщили в учреждении. Студентка мечтала о материнстве.
Специалисты диагностировали у нее антифосфолипидный синдром. Болезнь мешает вынашиванию ребенка. Кардиохирурги удалили пациентке тромбы из легочных сосудов.
Процедура проводится с созданием искусственного кровообращения на протяжении восьми часов. После операции девушка будет принимать препараты, чтобы снизить риск тромбообразования в будущем.