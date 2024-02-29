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В Новосибирске врачи спасли девушку с тромбами в легких

Ей провели операцию в Национальном медицинском исследовательском центре имени Мешалкина.
Источник: НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ АКАДЕМИКА Е.Н. МЕШАЛКИНА

В Новосибирске врачи спасли 24-летнюю пациентку с тромбами в легких.

Девушку из Иркутска провели операцию в Национальном медицинском исследовательском центре имени Мешалкина. Об этом сообщили в учреждении. Студентка мечтала о материнстве.

Специалисты диагностировали у нее антифосфолипидный синдром. Болезнь мешает вынашиванию ребенка. Кардиохирурги удалили пациентке тромбы из легочных сосудов.

Процедура проводится с созданием искусственного кровообращения на протяжении восьми часов. После операции девушка будет принимать препараты, чтобы снизить риск тромбообразования в будущем.

здоровье