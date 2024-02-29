Школы Дебальцево получат настольные игры о Хабаровском крае

— Дебальцево — это наш подшефный город, куда регулярно ездят волонтеры. К нам обратился руководитель хабаровского штаба общероссийского движения «Мы Вместе» Михаил Чувашов с предложением помочь в том, чтобы жители ДНР лучше узнали о природе Хабаровского края, о наших краснокнижных животных и растениях. Мы решили поддержать эту идею и передали для школ Дебальцево комплекты нашей игры, — рассказала пресс-секретарь «Заповедного Приамурья» Ольга Аполлонова. Она добавила, что организация намерена расширить знания жителей Дебальцево о Хабаровском крае и сейчас её коллеги работают над технической возможностью организации интерактивного общения.



Напомним, настольная краеведческая игра «Природа и заповедные территории Хабаровского края» разработана сотрудниками отдела экологического просвещения Комсомольского заповедника. Создатели постарались охватить уникальные природные географические и заповедные объекты всего региона. Игра выполнена в формате лото, поэтому в нее одновременно могут играть от 5 до 30 человек.