Что произошло в Иркутске в ночь на 29 февраля 2024 года: последние новости

С подрядчиком ИП В. В. Славин (Питомник «К-9») был заключен контракт на ловлю бродячих животных. Процесс отлова начнется с 29 февраля, по информации от мэра Эхирит-Булагатского района Геннадия Осодоева. Лов будет проводиться на основании заявок жителей и организаций, предоставленных органом местного самоуправления или специализированной организацией, для поимки бездомных животных.