Что произошло в Иркутске в ночь на 29 февраля 2024 года: последние новости

С подрядчиком ИП В. В. Славин (Питомник «К-9») был заключен контракт на ловлю бродячих животных. Процесс отлова начнется с 29 февраля, по информации от мэра Эхирит-Булагатского района Геннадия Осодоева. Лов будет проводиться на основании заявок жителей и организаций, предоставленных органом местного самоуправления или специализированной организацией, для поимки бездомных животных.
В городе Братске была арестована женщина по подозрению в незаконной торговле наркотиками. Согласно информации правоохранительных органов, 22 февраля 2024 года она передала 0,175 грамма наркотика вблизи остановки общественного транспорта.
В 2024 году на территории Восточно-Сибирской железной дороги планируется провести капитальный ремонт 16 железнодорожных переездов, в том числе 9 в Иркутской области и 7 в Республике Бурятия.