Жительница Новосибирска отмечает свой день рождения раз в четыре года

«Интерес у одноклассников был очень большой. Они постоянно спрашивали и меня, и взрослых: “А как это дня нет? А почему его нет? А почему только раз в четыре года?” И меня, конечно, это тоже тогда влекло. Мне это давало ощущение уникальности. А вот я такая, не такая, как все, я другая», — поделилась воспоминаниями сибирячка.