Жительница Новосибирска отмечает свой день рождения раз в четыре года

Жительница Новосибирска Надежда Асанова отмечает свой день рождения раз в четыре года. Сибирячка родилась 29 февраля. Об этом пишет портал «МК в Новосибирске»..
Високосный год бывает раз в четыре года. И для тех, кто родился 29 февраля, — это просто год, когда празднуешь свой день рождения не раньше и не позже. К таким счастливчикам можно отнести и Надежду Асанову.
«Мой дед строил Маслянинскую ГЭС. Для меня вообще мое место рождения — Сибирь. Моя семья, весь мой род — это большая гордость, это большое достояние. Я когда-то даже подумывала переехать, но меня быстро очень возвращают на Родину», — рассказывает Надежда..
«Интерес у одноклассников был очень большой. Они постоянно спрашивали и меня, и взрослых: “А как это дня нет? А почему его нет? А почему только раз в четыре года?” И меня, конечно, это тоже тогда влекло. Мне это давало ощущение уникальности. А вот я такая, не такая, как все, я другая», — поделилась воспоминаниями сибирячка.
То, что она празднует редко свой день рождения, не обижало ее. Она воспитывалась в семье, где было хорошее отношение к детям. Родственники лелеяли уникальность ее дня рождения.
Сибирячка призналась, что у нее никогда не было желания поменять дату рождения на 28 февраля или 1 марта. При этом она не считает 29 февраля каким-то особенным днем. В этот день она просто радуется. Кстати, так как ее день рождения выпадает на уникальную дату, то все друзья и знакомые помнят об этом. Правда, сама она старается убежать от всех, чтобы побыть одной.
Она добавила, что всегда старается отстраниться, выключает телефон и уезжает в другое место. В этом году она улетела в Армению. Ей важно на свой день рождения быть с самой собой. Проводить праздник в одиночестве.
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