В «Банях» Комсомольска-на-Амуре проверят грудь на рак

— Не секрет, что попасть к узким специалистам не просто. Но мы договорились с главным врачом 2-ой городской больницы и он выделил нам молодого, но уже достаточно опытного врача, который будет принимать людей. Посмотрим, как эта идея будет воспринята жителями, возможно нечто подобное мы организуем еще раз, — сказал директор АО «Бани-2» Максим Аликин.



Теперь у жителей есть возможность попасть на прием к специалисту рядом с домом в выходной день. Для этого нет необходимости предварительно записываться и не нужно и оплачивать услуги общественных бань. Принимать пациентов доктор будет в кабинете директора учреждения.