В «Банях» Комсомольска-на-Амуре проверят грудь на рак

Муниципальные «Бани № 2» Комсомольска-на-Амуре вслед за организацией выставки картин художников-дальневосточников привлекают жителей и оказанием медицинских услуг. По договоренности с городской больницей № 2 имени М. И. Шевчук 10 марта в помещении бань на улице Орехова, 57 будет вести прием онколог-маммолог, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Онколог-маммолог занимается диагностикой и лечением и новообразований молочной железы, в частности, специалист может вовремя выявить рак молочной железы.
— Не секрет, что попасть к узким специалистам не просто. Но мы договорились с главным врачом 2-ой городской больницы и он выделил нам молодого, но уже достаточно опытного врача, который будет принимать людей. Посмотрим, как эта идея будет воспринята жителями, возможно нечто подобное мы организуем еще раз, — сказал директор АО «Бани-2» Максим Аликин.
Теперь у жителей есть возможность попасть на прием к специалисту рядом с домом в выходной день. Для этого нет необходимости предварительно записываться и не нужно и оплачивать услуги общественных бань. Принимать пациентов доктор будет в кабинете директора учреждения.
— Когда мы организовали выставку картин, к нам стали приходить даже те, кто в общественные бани обычно не ходит. Дело в том, что для жителей Дзёмог, где мы располагаемся, ехать в Музей изобразительных искусств достаточно далеко, а тут рядом выставка. Думаю, и сейчас это будет востребовано, — сообщил Аликин. Опыт с выставкой картин показал, что подобные мероприятия находят отклик у горожан. Более того, один из посетителей бань сам оказался художником, и предложил дирекции общественных бань после 11 марта, когда закончится выставка из собрания Музея изобразительных искусств, выставить его собственные работы.