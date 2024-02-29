В Хабаровском крае сокращается преступность

Он отчитался о деятельности полиции в 2023 году. Как отметили в пресс-службе заксобрания, уровень преступности в регионе снизился. В частности, этому способствовали профилактические меры. Речь идет о сокращении количества зарегистрированных убийств, разбоев, грабежей, краж и вымогательств. Раскрыто 166 преступлений, совершенных в составе организованных групп, к уголовной ответственности привлечены 126 участников.