Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 29 февраля

Хабаровские специалисты решают судьбу конфликтной амурской тигрицы, которая убивала собак в поселке Мухен. Всю прошлую осень она держала людей в страхе, нападая на собак и убивая их. Вздохнуть спокойно они смогли только к концу декабря. Зверя изъяли из дикой природы, но сейчас у него есть шанс туда вернуться.
В Хабаровском крае вступили в силу поправки к закону о выгуле домашних животных. Там прописали основные правила прогулки, за которые хозяев не накажут. Нарушителей же ждет ответственность, причем и уголовная.
В Хабаровске зима окончательно закончилась. На площади Ленина начали рушить новогодний городок. В этом году, по поручению мэра города Сергея Кравчука, он простоял дольше обычного. Но тянуть больше нельзя: фигуры просто не сохранятся, так что горки и скульптуры начали сносить.