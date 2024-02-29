Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 29 февраля

Хабаровские специалисты решают судьбу конфликтной амурской тигрицы, которая убивала собак в поселке Мухен. Всю прошлую осень она держала людей в страхе, нападая на собак и убивая их. Вздохнуть спокойно они смогли только к концу декабря. Зверя изъяли из дикой природы, но сейчас у него есть шанс туда вернуться.