35-градусные морозы вернулись: погода в Казахстане на сегодня, 29 февраля

В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер западных направлений 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16−18, днем 3−5 мороза.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9−11 мороза, днем 0−2 тепла.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−5 мороза, днем 7−9 тепла.
В Акмолинской области без осадков. На западе области туман. Ветер западных направлений 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14−19, на севере области 10, днем 0−5 мороза. В Кокшетау переменная облачность, без осадков. Ветер западных направлений 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−12, днем 0−2 мороза.
В Алматинской области без осадков. Ветер восточных направлений 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−12, на севере, в горных районах области 16 мороза, днем 2 мороза — 3 тепла, на севере, в горных районах области 6 мороза. В Конаеве переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−12, днем 1−3 мороза.
В области Жетысу без осадков. Ветер юго-восточный 9−14, в районе Алакольских озер порывы 15−20, днем временами 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−18, на юге области 5−10 мороза, днем 1 мороза — 4 тепла, в горных районах области 5 мороза. В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15 мороза, днем 1−3 тепла.
Ночью в горах Туркестанской области снег. Ночью и утром на юге, в горных районах области туман. Ветер восточный 8−13, на горных перевалах области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1−6, на севере области 10 мороза, днем 7−12, на севере области 2 тепла. В Туркестане переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4−6 мороза, днем 9−11 тепла.
В Западно-Казахстанской области без осадков. Ночью и утром на севере, юге области туман. Ветер юго-восточный, южный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−18, на юге области 8 мороза, днем 3 мороза — 2 тепла, на юге области 5 тепла. В Уральске переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, южный 0−5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15, днем 1−3 мороза.
В Атырауской области без осадков. На севере, юге области туман. Ветер восточный, юго-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−8, на севере области 11 мороза, днем 3−8 тепла. В Атырау ясно, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−7 мороза, днем 4−6 тепла.
В Мангистауской области без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−5, на севере области 8 мороза, днем 3−8 тепла. В Актау малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1−3 мороза, днем 5−7 тепла.
В Актюбинской области без осадков. Ночью и утром на северо-западе области туман. Ветер северо-западный, северный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−18, на юге области 8 мороза, днем 0−5 мороза, на юге области 3 тепла. В Актобе малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный, северный 0−5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14−16, днем 0−2 мороза.
В Костанайской области без осадков. На юге области туман. Ветер юго-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14−19, на севере области 10, днем 2−7 мороза. В Костанае малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14−16, днем 2−4 мороза.
На севере, востоке Северо-Казахстанской области небольшой снег, поземок. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6−11, на юго-западе области 15, днем 1−6 мороза. В Петропавловске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−9, днем 1−3 мороза.
Днем на севере Павлодарской области небольшой снег. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−15, на западе области 18, днем 2−7 мороза. В Павлодаре переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15, днем 3−5 мороза.
В Карагандинской области без осадков. На севере, востоке области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−13, на востоке области 18, днем 2−7 мороза. В Караганде переменная облачность, без осадков. Туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 1−6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9−11, днем 3−5 мороза.
В области Улытау без осадков. На севере области туман. Ветер восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−15, на севере области 18, днем 0−5 мороза. В Жезказгане переменная облачность, без осадков. Туман. Ветер восточный 1−6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15, днем 3−5 мороза.
В Восточно-Казахстанской области без осадков. Ночью и утром в центре, на юге области туман. Ветер восточный, юго-восточный 9−14, днем на юго-востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−25, на севере, востоке области 30−35 мороза, днем 3−8, на востоке, в центре области 13 мороза. В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 1−6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 23−25, днем 6−8 мороза.
В области Абай без осадков. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер юго-восточный, южный 9−14, на севере, в центре, юге области 15−20 метров в секунду, днем в Жарминском районе порывы 23 метра в секунду. Температура воздуха ночью 17−22, на востоке области 28 мороза, днем 3−8, на востоке области 12 мороза. В Семее переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−19, днем 5−7 мороза.
В Кызылординской области без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 9−14, днем в центре области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−10 мороза, днем 4−9, на севере области 1 тепла. В Кызылорде переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6−8 мороза, днем 4−6 тепла.
В горных районах Жамбылской области осадки (преимущественно снег). На юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный 9−14, на северо-востоке, в горных районах области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−13, на севере, в горных районах области 16−21 мороза, днем 2 мороза — 3 тепла, на севере, в горных районах области 6 мороза. В Таразе переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер северо-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−10 мороза, днем 1 мороза — 1 тепла.