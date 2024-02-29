35-градусные морозы вернулись: погода в Казахстане на сегодня, 29 февраля

В Карагандинской области без осадков. На севере, востоке области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−13, на востоке области 18, днем 2−7 мороза. В Караганде переменная облачность, без осадков. Туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 1−6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9−11, днем 3−5 мороза.