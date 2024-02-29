Вакцинация против клещевого энцефалита началась в Приморье

Бесплатно прививку могут сделать дети от года до 18 лет, лица старше 60 лет и люди из группы профессионального и высокого риска, чья работа связана с посещением лесов.
Как уточняет пресс-служба краевого минздрава, за счет средств краевого бюджета приобретено 82 845 доз препаратов против клещевого вирусного энцефалита, в том числе, «Клещ-Э-Вак» для детей и взрослых и «ЭнцеВир Нео» для детей. Все вакцины отечественного производства.
«Работодатели в рамках мероприятий по охране труда могут организовывать вакцинацию сотрудников за счет различных источников финансирования, в том числе за счет собственных средств, средств страховых компаний и других», — отметила главный внештатный специалист по вакцинопрофилактике регионального минздрава Евгения Воробьева.