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Вакцинация против клещевого энцефалита началась в Приморье

В краевых медицинских учреждениях Приморья началась вакцинация против клещевого энцефалита.
Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Бесплатно прививку могут сделать дети от года до 18 лет, лица старше 60 лет и люди из группы профессионального и высокого риска, чья работа связана с посещением лесов.

Как уточняет пресс-служба краевого минздрава, за счет средств краевого бюджета приобретено 82 845 доз препаратов против клещевого вирусного энцефалита, в том числе, «Клещ-Э-Вак» для детей и взрослых и «ЭнцеВир Нео» для детей. Все вакцины отечественного производства.

«Работодатели в рамках мероприятий по охране труда могут организовывать вакцинацию сотрудников за счет различных источников финансирования, в том числе за счет собственных средств, средств страховых компаний и других», — отметила главный внештатный специалист по вакцинопрофилактике регионального минздрава Евгения Воробьева.

здоровье