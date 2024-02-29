Шесть природных пожаров ликвидировали в Приморье

Как сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края, лесной пожар на площади 1,3 гектара потушили в Надеждинском районе. Четыре природных пожара общей площадью 609 гектаров ликвидировали в Хасанском муниципальном округе возле поселка Рязановка, Лазовском, Шкотовском муниципальных округах и в Партизанском городском округе. Еще один природный пожар, площадью 5 гектаров, потушили в ЗАТО Фокино.
Всего с начала года в Приморском крае на землях лесного фонда зарегистрировано три лесных пожара на площади 125,8 гектара. Все они ликвидированы в первые сутки. На землях иных категорий зафиксировано 22 пожара на площади 3986,5 гектара. На землях ЛОМ «Ясное» зарегистрирован один пожар на площади 60 гектаров. На землях министерства обороны произошло два лесных пожара на площади 12 гектаров. На землях ООПТ федерального значения пожаров не зарегистрировано.