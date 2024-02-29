Шесть природных пожаров ликвидировали в Приморье

Всего с начала года в Приморском крае на землях лесного фонда зарегистрировано три лесных пожара на площади 125,8 гектара. Все они ликвидированы в первые сутки. На землях иных категорий зафиксировано 22 пожара на площади 3986,5 гектара. На землях ЛОМ «Ясное» зарегистрирован один пожар на площади 60 гектаров. На землях министерства обороны произошло два лесных пожара на площади 12 гектаров. На землях ООПТ федерального значения пожаров не зарегистрировано.