Дальневосточная таможня увеличила штат сотрудников на пунктах пропуска в Приморье

Дальневосточная таможня увеличила штат почти на тысячу человек за два года. Сегодня службу в таможенных органах региона несут более 5,5 тысяч сотрудников. Такое решением связано с возросшим товаропотоком через пункты пропуска, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ведомства.
Дополнительные штаты были направлены в пограничные пункты пропуска, чтобы обеспечить бесперебойное перемещение товаров через границу, а также на Владивостокский таможенный пост, объем декларационной работы которого постоянно растет, только в 2023 году — на 15%.
По словам заместителя начальника управления ДВТУ Александра Филимонова, в прошлом году в таможенные органы региона приняты около 900 человек, в том числе 64 выпускника Российской таможенной академии. А всего в таможенных коллективах региона проходят службу 1 155 выпускников академии. Работа по укомплектованию штатов продолжается.