Дальневосточная таможня увеличила штат сотрудников на пунктах пропуска в Приморье

Дальневосточная таможня увеличила штат почти на тысячу человек за два года. Сегодня службу в таможенных органах региона несут более 5,5 тысяч сотрудников. Такое решением связано с возросшим товаропотоком через пункты пропуска, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ведомства.