Обстановка на дорогах Владивостока: спецтехника работает во всех районах города

Во Владивостоке муниципальные службы активно проводят работы по уборке улиц от выпавшего снега. В настоящее время все дороги города открыты для движения, однако рекомендуется быть осторожными и внимательными, особенно на участках с наледью, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.