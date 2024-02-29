Обстановка на дорогах Владивостока: спецтехника работает во всех районах города

Во Владивостоке муниципальные службы активно проводят работы по уборке улиц от выпавшего снега. В настоящее время все дороги города открыты для движения, однако рекомендуется быть осторожными и внимательными, особенно на участках с наледью, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Как отмечается, специализированная техника муниципальной дорожной службы «Содержание городских территорий» ночью 29 февраля вышла на маршруты во все районы города для выполнения работ по уборке снега и обработки улиц противогололёдными реагентами.
Пешеходам и водителям советуется соблюдать осторожность и следовать указаниям дорожных знаков и сотрудников дорожной службы.
Напомним, в четверг, 29 февраля, Примоье оказалось во власти циклона. В крае небольшой, местами умеренный снег, на отдельных участках дорог гололедица, снежный накат. Во Владивостоке облачно с прояснениями, утром небольшой снег.