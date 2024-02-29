Почетные граждане Приморья проводят уроки мужества для школьников и собирают гуманитарную помощь для нужд СВО

Весь прошлый год почетные граждане вели сбор гуманитарной помощи для нужд СВО, в том числе помогали закупить всю необходимую для них технику и оборудование. Эта работа продолжается и сейчас. Специально к 23 февраля при помощи почетных граждан бойцам были вручены два компьютера для работы, отмечает пресс-служба краевого правительства.