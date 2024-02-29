Почетные граждане Приморья проводят уроки мужества для школьников и собирают гуманитарную помощь для нужд СВО

Общественные объединения подвели итоги работы за прошлый год и обозначили планы на текущий.
Как уточнила председатель Совета почетных граждан Владивостока и Совета почетных граждан Приморского края Светлана Морозова, работа велась совместно с другими общественными организациями, в частности, это «Сильная Россия», «Офицеры России», «Россия православная», «Восточный форпост», приморский филиал госфонда «Защитники Отечества», владивостокское отделение политической партии «Единая Россия».
В течение всего года почетные граждане проводили и участвовали в организации мероприятий для детей, вдов, родителей участников СВО. Так, 1502 ребенка побывали на уроках мужества, три занятия провели Герои России.
Более 200 ветеранов получили поддержку, были привлечены к участию в патриотическом и нравственном воспитании молодежи.
Особое внимание, по словам Светланы Морозовой, сейчас уделяется детям участников СВО. На Новый год, 8 Марта, День защиты детей, День знаний в прошлом году для них организовывали тематические праздники с конкурсами, играми, викторинами и подарками. В Арсеньеве, Артеме, Находке и Уссурийске ребята посетили городские ярмарки, катки, кинотеатры и представления. Везде малышам вручали сладкие подарки.
«Мы помогаем семьям участников СВО, детям наших бойцов. Они знают, что могут обратиться к нам с любой просьбой: кому-то нужно санаторное лечение, кто-то мечтает о щенке, кто-то нуждается в телефоне. И мы никогда не откажем, сделаем все, что в наших силах», — подчеркнула председатель.
Весь прошлый год почетные граждане вели сбор гуманитарной помощи для нужд СВО, в том числе помогали закупить всю необходимую для них технику и оборудование. Эта работа продолжается и сейчас. Специально к 23 февраля при помощи почетных граждан бойцам были вручены два компьютера для работы, отмечает пресс-служба краевого правительства.
Кроме того, на Донбасс, в местный детский дом, был отправлен большой груз со всем необходимым от почетных граждан и от «Сильной России».