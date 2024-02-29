Более 5,5 тыс пачек сигарет без маркировки изъяли в магазине Усолья-Сибирского

Более 5,5 тыс пачек сигарет без маркировки выявили таможенники в магазине Усолья-Сибирского. Об этом сообщают в ведомстве.
— 5 586 пачек табачной продукции незаконно хранились и продавались. На сигаретах не было обязательной маркировки, а на некоторых были поддельные акцизные марки, — говорят в Сибирском таможенном управлении.
Немаркированные сигареты изъяли и полицейские. С начала 2024 года на внутреннем рынке региона было выявлено более 6,4 тыс пачек немаркированных сигарет.
Такая маркировка на товаре важна, так как она подтверждает, что продукт прошел процедуры оценки соответствия. Покупатель может отсканировать специальный код и ознакомиться с подробной информацией о продукте.