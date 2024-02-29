Новые модульные спортзалы появятся в приморских школах

Строительство спортзалов реализуется в том числе и в рамках уникального проекта «50 спортзалов в школах ДФО», согласно которому дополнительно из средств «Президентской дальневосточной субсидии» строятся 50 модульных спортивных залов общей стоимостью в 2 миллиарда рублей. Спортзалы появятся в малых городах и населенных пунктах. Там физкультурой смогут заниматься не только школьники, но и все жители.