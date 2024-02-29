Новые модульные спортзалы появятся в приморских школах

Как сообщает пресс-служба министерства образования Приморья, спортзалы станут частью школ и образовательных центров в селе Веденка Дальнереченского района, в Партизанске и Уссурийске.
«На создание каждого спортзала выделяется около 40 миллионов рублей. В модульный спортивный комплекс будут входить спортивный зал, тренерская, раздевалки, душевые кабины, санузлы, помещение для хранения спортинвентаря и технические помещения. Работы начнутся уже этой весной», — рассказала министр образования приморья Эльвира Шамонова.
Строительство спортзалов реализуется в том числе и в рамках уникального проекта «50 спортзалов в школах ДФО», согласно которому дополнительно из средств «Президентской дальневосточной субсидии» строятся 50 модульных спортивных залов общей стоимостью в 2 миллиарда рублей. Спортзалы появятся в малых городах и населенных пунктах. Там физкультурой смогут заниматься не только школьники, но и все жители.
Кроме того, в крае продолжают активно внедрять в школьную спортивную программу карате киокусинкай. Школы Владивостока, Находки и Артема продолжают внедрять в программы своих учебных заведений восточные единоборства в рамках проекта «Киокусинкай в школу».