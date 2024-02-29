Сергей Кравчук: Хабаровск — это территория больших амбиций и далеко идущих планов

«Современный Хабаровск — это восточные транспортные ворота России. Важнейшим преимуществом города является его уникальное расположение с точки зрения транспортной логистики как в масштабах страны, так и всего Азиатско-Тихоокеанского региона. По его территории проходят крупнейшие федеральные железнодорожные, авиационные и автомобильные трассы», — подчеркнул Сергей Кравчук.

Также градоначальник отметил, что сегодня одна из приоритетных задач муниципалитета — поддержка предпринимателей. В 2023 году в дополнение к государственным мерам поддержки хабаровскому бизнесу оказана финансовая помощь из городской казны в виде субсидий на сумму более 11 млн рублей. Количество хабаровчан, желающих заниматься предпринимательской деятельностью, год от года растет. На начало 2024 года в Хабаровске зарегистрировано более тридцати трех тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства и около тридцати тысяч самозанятых граждан. Численность самозанятых граждан в 2023 году увеличилась в 1,5 раза.