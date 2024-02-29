Сергей Кравчук: Хабаровск — это территория больших амбиций и далеко идущих планов

Мэр Хабаровска рассказал о достижениях краевого центра и перспективах его развития на Международной выставке-форуме «Россия» (0+). Презентация прошла в рамках Дней российской экономики на ВДНХ, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
«Современный Хабаровск — это восточные транспортные ворота России. Важнейшим преимуществом города является его уникальное расположение с точки зрения транспортной логистики как в масштабах страны, так и всего Азиатско-Тихоокеанского региона. По его территории проходят крупнейшие федеральные железнодорожные, авиационные и автомобильные трассы», — подчеркнул Сергей Кравчук.
«Одним из важнейших направлений нашей работы является создание благоприятных условий для ведения бизнеса. Предприниматели активно пользуется и косвенными мерами поддержки. Например, мы ежегодно безвозмездно предоставляем в аренду около трех тысяч квадратных метров муниципальных помещений для ведения предпринимательской деятельности по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста. Сумма имущественной поддержки в 2023 году составила около трех млн рублей. Предпринимателям, выполняющим задачи в рамках СВО, предоставляется отсрочка уплаты аренды муниципальных имущества и земельных участков. Представителям бизнеса, осуществляющим деятельность в двадцати четырех отраслях экономики, подверженных негативному воздействию внешних экономических условий, предоставлена льгота по земельному налогу в размере 30% на три года. Только в прошлому году косвенная поддержка хабаровскому бизнесу оказана на сумму около полмиллиарда рублей», — рассказал мэр Хабаровска.
Особое внимание в краевой столице уделяется социальному предпринимательству. Предоставляются субсидии на ведение предпринимательской деятельности и обеспечение занятости отдельных категорий граждан ежегодно в размере более трех миллионов рублей. Более семи миллионов рублей направляется на социальные сертификаты предпринимателям для безвозмездного предоставления образовательных услуг.
Как подчеркнул глава краевой столицы, сегодня важнейшим драйвером в развитии города является участие в реализации национальных проектов. Хабаровск город шестой год подряд участвует в реализации национальных проектов. По шести нацпроектам реализовано более пятидесяти мероприятий в различных сферах деятельности.
«В прошлому году президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке был рассмотрен и принят Стратегический мастер-план развития города Хабаровска. Авторами проекта мастер-плана являются все жители города. На старте обсуждений было собрано около 7 тысяч идей и предложений хабаровчан. В финале получился масштабный план развития города Хабаровска до 2030 года. Основной миссией мастер-плана является сделать Хабаровск успешным, удобным и узнаваемым. В удобном городе все повседневные блага у горожан находятся “под рукой”, на расстоянии 15-минутной пешеходной доступности от дома. Такую доступность обеспечит создание центров городской жизни. Районы города превратятся в самодостаточные территории со всем многообразием видов использования, с благоустроенными парками и скверами», — сообщил Сергей Кравчук.
Через федеральные инструменты финансирования планируется строительство 10 новых транспортных развязок, создание 31 новой уличной связи и 22 пешеходных переходов. С целью повышения комфортности пассажирских перевозок на маршрутах города появятся 107 новых трамваев, 56 троллейбусов на автономном ходу и 558 современных автобусов.
«Хабаровск — это территория больших амбиций и далеко идущих планов. Утверждение президентом страны мастер-плана стало мощным импульсом для развития нашего города. И мы вместе с хабаровчанами сделаем наш любимый город еще более привлекательным местом для жизни, учебы, работы и досуга», — отметил мэр краевого центра.