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Видеокамерами с ГЛОНАСС за 900 млн оснастят 20 трамвайных вагонов в Новосибирске

Видеорегистраторы и видеокамеры с ГЛОНАСС установят на 20 трамвайных вагонах в Новосибирске.
Источник: Соцсети

Видеорегистраторы и видеокамеры с ГЛОНАСС установят на 20 трамвайных вагонах в Новосибирске. Соответствующий лот уже опубликован на сайте Госзакупок. Заказчиком выступает МУП «Горэлектротранспорт».

На оснащение одного вагона отводится не более 2 месяцев.

Согласно техзаданию, в каждом вагоне будет установлено нем менее 8 видеорегистраторов, которые в режиме реального времени будут передавать изображение на экран в салоне водителя.

Еще одну камеру поставят на крыше, а другую — за правым бортом. Две камеры поставят в кабине водителя, еще четыре в салоне, чтобы полностью исключить «слепые зоны».

Камеры должны быть установлены до 31 декабря 2024 года.

Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что первый трамвай с пассажирами отправился в микрорайон Солнечный.

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