Видеокамерами с ГЛОНАСС за 900 млн оснастят 20 трамвайных вагонов в Новосибирске

Видеорегистраторы и видеокамеры с ГЛОНАСС установят на 20 трамвайных вагонах в Новосибирске. Соответствующий лот уже опубликован на сайте Госзакупок. Заказчиком выступает МУП «Горэлектротранспорт».
На оснащение одного вагона отводится не более 2 месяцев.
Согласно техзаданию, в каждом вагоне будет установлено нем менее 8 видеорегистраторов, которые в режиме реального времени будут передавать изображение на экран в салоне водителя.
Еще одну камеру поставят на крыше, а другую — за правым бортом. Две камеры поставят в кабине водителя, еще четыре в салоне, чтобы полностью исключить «слепые зоны».
Камеры должны быть установлены до 31 декабря 2024 года.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что первый трамвай с пассажирами отправился в микрорайон Солнечный.