Во Владивостоке врачи провели уникальную операцию роженице с опухолью

Врачи родильного дома № 3 во Владивостоке провели сложнейшую операцию беременной пациентке с восьмисантиметровой миомой матки, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Минздрава Приморья.
По данным ведомства, на 38-й неделе беременности в роддом № 3 поступила женщина с миомой матки, диаметр узла которой достигал 8 сантиметров. Для естественных родов такая ситуация была крайне опасной из-за риска кровотечения, поэтому было принято решение о неотложном кесаревом сечении и удалении миоматозного узла.
Под руководством заведующей акушерским обсервационным отделением Натальи Король, команда врачей успешно провела уникальную операцию.
«Мы провели экстренное кесарево сечение, сразу после чего удалили большую миому матки размером 8 сантиметров. Важно отметить, что мы смогли сохранить репродуктивную функцию организма. Рожденный малыш здоров, его рост составляет 52 см, а вес — 3610 грамм. Это уже второй ребенок в семье! Как заведующая отделением, я хочу пожелать всей семье крепкого здоровья и благополучия», — поделилась Наталья Король.