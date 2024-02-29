Во Владивостоке врачи провели уникальную операцию роженице с опухолью

«Мы провели экстренное кесарево сечение, сразу после чего удалили большую миому матки размером 8 сантиметров. Важно отметить, что мы смогли сохранить репродуктивную функцию организма. Рожденный малыш здоров, его рост составляет 52 см, а вес — 3610 грамм. Это уже второй ребенок в семье! Как заведующая отделением, я хочу пожелать всей семье крепкого здоровья и благополучия», — поделилась Наталья Король.