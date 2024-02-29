Движение на трассе Артем — Находка — порт Восточный ограничили в связи с непогодой

Движение для большегрузов на трассе Артем — Находка — порт Восточный временно ограничено, сообщает ИА PrimaMedia. Это связано с проходящим в Приморье циклоном 29 февраля.
В случае дорожных затруднений участникам дорожного движения рекомендуют обращаться за помощью в подразделения ГАИ.
Напомним, ранее на сайте портала «Примпогода» сообщали, что в четверг, 29 февраля, Приморье окажется во власти циклона. В крае небольшой, местами умеренный снег, на отдельных участках дорог гололедица, снежный накат.