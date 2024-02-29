В Красноярске участница ВОВ отметила 100-летие

Как рассказали в мэрии, Валентина Бебриш добровольцем ушла на фронт в 1942 году, когда ей было 17 лет. В 16-м полку морской авиации она окончила курсы радистов. Служила на Дальнем Востоке. Первой приняла сообщение о капитуляции Японии.
«Трудно приходилось. Работали сутками, — вспоминает женщина. — Терпеливо отслеживали в эфире свой позывной. Затем передавали сообщение дальше. Ошибки, как у снайперов, здесь исключались. Ошибка в сообщении радиста могла обернуться уничтожением самолета или корабля».
«Валентина Васильевна — представитель “золотого фонда” Железнодорожного района. И одна из 11-ти наших ветеранов-долгожителей, которые проживают сегодня в районе. В день рождения хочется пожелать ей крепкого сибирского здоровья и долголетия», — отметил Юрий Савчук.
Валентина Бебриш имеет множество наград, в том числе, нагрудный знак «Отличник народного просвещения РСФСР», орден Отечественной войны II степени, медали «За Победу над Германией», «За Победу над Японией», «Жукова».
У женщины двое детей и трое внуков, живет она с семьей сына.