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В Красноярске участница ВОВ отметила 100-летие

В Красноярске участницу Великой Отечественной войны, войны с Японией Валентину Васильевну Бебриш со 100-летием поздравили глава Железнодорожного района Юрий Савчук и председатель Совета ветеранов Наталья Быкова.
Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Как рассказали в мэрии, Валентина Бебриш добровольцем ушла на фронт в 1942 году, когда ей было 17 лет. В 16-м полку морской авиации она окончила курсы радистов. Служила на Дальнем Востоке. Первой приняла сообщение о капитуляции Японии.

«Трудно приходилось. Работали сутками, — вспоминает женщина. — Терпеливо отслеживали в эфире свой позывной. Затем передавали сообщение дальше. Ошибки, как у снайперов, здесь исключались. Ошибка в сообщении радиста могла обернуться уничтожением самолета или корабля».

После демобилизации в 1945 году Валентина Бебриш была зачислена в Красноярский государственный педагогический институт. В 1949 получила диплом по специальности «учитель русского языка и литературы» и осталась работать в вузе на 50 лет: сначала была ассистентом, затем — старшим преподавателем кафедры, после — доцентом.

«Валентина Васильевна — представитель “золотого фонда” Железнодорожного района. И одна из 11-ти наших ветеранов-долгожителей, которые проживают сегодня в районе. В день рождения хочется пожелать ей крепкого сибирского здоровья и долголетия», — отметил Юрий Савчук.

Валентина Бебриш имеет множество наград, в том числе, нагрудный знак «Отличник народного просвещения РСФСР», орден Отечественной войны II степени, медали «За Победу над Германией», «За Победу над Японией», «Жукова».

У женщины двое детей и трое внуков, живет она с семьей сына.