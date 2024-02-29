В Красноярске участница ВОВ отметила 100-летие

Как рассказали в мэрии, Валентина Бебриш добровольцем ушла на фронт в 1942 году, когда ей было 17 лет. В 16-м полку морской авиации она окончила курсы радистов. Служила на Дальнем Востоке. Первой приняла сообщение о капитуляции Японии.

«Трудно приходилось. Работали сутками, — вспоминает женщина. — Терпеливо отслеживали в эфире свой позывной. Затем передавали сообщение дальше. Ошибки, как у снайперов, здесь исключались. Ошибка в сообщении радиста могла обернуться уничтожением самолета или корабля».

После демобилизации в 1945 году Валентина Бебриш была зачислена в Красноярский государственный педагогический институт. В 1949 получила диплом по специальности «учитель русского языка и литературы» и осталась работать в вузе на 50 лет: сначала была ассистентом, затем — старшим преподавателем кафедры, после — доцентом.