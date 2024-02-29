Двое представителей Хабаровского края победили в юбилейном сезоне «Лидеров России»

Подведены итоги суперфинала конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». В числе победителей — двое управленцев из Хабаровского края. Это проректор по научной и инновационной деятельности Тихоокеанского государственного университета Илья Купряшкин и директор управления финансирования недвижимости Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» Артем Фалин. Торжественная церемония награждения прошла в Московском Художественном академическом театре имени М. Горького, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
— Стать суперфиналистом уже большая победа. Заявки подали 160 тысяч человек, конкурс был порядка 500 человек на место. Но вы стали лучшими и доказали свое лидерство, воспользовавшись возможностью, которую предоставил Президент России. Он запустил кадровую платформу, через которую может реализоваться каждый человек. Такого нет нигде в мире. Среди победителей — 5 губернаторов российских регионов, 10 мэров городов, 6 первых заместителей или заместителей федеральных министров. Выпускники занимают высокие должности в госструктурах и частных компаниях. Лидеры должны вести за собой, — заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета конкурса Сергей Кириенко.
Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров добавил, что всего в суперфинале победили 102 человека — из 31 российского региона, а также Бельгии и Сербии. Работают управленцы в самых разных сферах, но больше всего в сфере ИТ — 20 человек, промышленности — 18 человек, финансовой — 5 и атомной энергетике — 4.
Все суперфиналисты получат образовательный грант в размере 1 млн рублей на выбранную программу обучения в российских вузах, а также возможность получать в течение года карьерные консультации от наставников из числа ведущих управленцев страны. Из них: председатель и вице-премьер правительства РФ, председатель Совета Федерации, руководитель и заместители руководителя Администрации президента РФ, федеральные министры, губернаторы, а также руководители крупных компаний и общественных организаций, ректоры вузов.
— Не пытался из себя кого-то изображать, и был собой на протяжении всех этапов конкурса. В суперфинале очень помогла поддержка нашего ректора Юрия Сергеевича Марфина. Права подвести у меня не было. На предыдущих этапах поддерживала Оксана Олеговна Мартыненко (ЗабГУ) — мой прошлый руководитель, — рассказал Илья Купряшкин о пути к победе.
Добавим, что конкурс «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. За все время на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок из 150 стран мира. А поддерживают проект крупнейшие российские компании, среди которых ОАО «РЖД», ПАО «Сбербанк», ПАО «Газпром нефть», генеральный технический партнер — технологическая корпорация VK и другие.