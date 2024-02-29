Двое представителей Хабаровского края победили в юбилейном сезоне «Лидеров России»

— Стать суперфиналистом уже большая победа. Заявки подали 160 тысяч человек, конкурс был порядка 500 человек на место. Но вы стали лучшими и доказали свое лидерство, воспользовавшись возможностью, которую предоставил Президент России. Он запустил кадровую платформу, через которую может реализоваться каждый человек. Такого нет нигде в мире. Среди победителей — 5 губернаторов российских регионов, 10 мэров городов, 6 первых заместителей или заместителей федеральных министров. Выпускники занимают высокие должности в госструктурах и частных компаниях. Лидеры должны вести за собой, — заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета конкурса Сергей Кириенко.