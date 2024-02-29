Зимние «Президентские состязания» открылись во Владивостоке

«Для нас престижно принимать спортсменов со всей страны. Ребята, чтобы сюда приехать, прошли отбор. Здесь они будут проходить тестирования, соревноваться в лыжных гонках. Будут проведены турниры по биатлону и хоккею в формате “3×3”, шорт-треку. Я надеюсь, что данные соревнования еще не раз будут проходить в ВДЦ “Океан”, а их география будет расширяться. Помимо соревнований все ребята пройдут через наши мастерские. Наши педагоги ждут ребят. Они пройдут через образовательный центр “Русское подворье”, автогород, инженерные мастерские. Помимо того что они сделают себе какие-то сувениры, надеюсь, они приобретут новый опыт для дальнейшей профориентации», — рассказала директор Всероссийского детского центра «Океан» Наталья Соловей.