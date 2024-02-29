Зимние «Президентские состязания» открылись во Владивостоке

Во Владивостоке во всероссийском детском центре «Океан» открыли зимние «Президентские состязания» (6+). Они проходят впервые в истории и объединят школьников из 10 регионов России, сообщает ИА PrimaMedia.
Всероссийские зимние соревнования школьников «Президентские состязания» пройдут с 26 февраля по 17 марта. Их участниками станут 160 учащихся с 7 по 11 классы из 10 регионов России: Липецкой, Кемеровской, Челябинской, Самарской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Приморского и Хабаровского краев, Республик Мордовия, Коми и Санкт-Петербурга. Чтобы попасть на эти соревнования, спортсмены участвовали в отборочных стартах.
«Для нас престижно принимать спортсменов со всей страны. Ребята, чтобы сюда приехать, прошли отбор. Здесь они будут проходить тестирования, соревноваться в лыжных гонках. Будут проведены турниры по биатлону и хоккею в формате “3×3”, шорт-треку. Я надеюсь, что данные соревнования еще не раз будут проходить в ВДЦ “Океан”, а их география будет расширяться. Помимо соревнований все ребята пройдут через наши мастерские. Наши педагоги ждут ребят. Они пройдут через образовательный центр “Русское подворье”, автогород, инженерные мастерские. Помимо того что они сделают себе какие-то сувениры, надеюсь, они приобретут новый опыт для дальнейшей профориентации», — рассказала директор Всероссийского детского центра «Океан» Наталья Соловей.
28 февраля во всероссийском детском центре прошла церемония открытия. В ней приняли участие министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов, четырехкратный чемпион и серебряный призёр Олимпийских игр по биатлону, 11-кратный чемпион мира Александр Тихонов.
«Нужно считать за счастье попасть на спартакиаду, президентские состязания и выиграть их! Конкуренция очень высокая. Спортивных сооружений у нас очень много, как по летним, так и по зимним видам спорта. На сегодняшний день они (иностранцы — прим. ред.) теряют очень много, потому что наши спортсмены не могут принимать участие в чемпионатах мира», — отметил Александр Тихонов.
В рамках этой спартакиады пройдут состязания по лыжным гонкам, биатлону, хоккею, конькобежному спорту. Первый старт пройдет уже 29 февраля.
Ксения Волошина приехала во Владивосток из Кемерово. Она занимается лыжными гонками и рассчитывает победить.
«На таких соревнованиях я впервые. Хочется, чтобы мы победили. Очень хочется выиграть личную гонку. Для меня это новый опыт, так как я была на многих соревнованиях, городских, областных, но такого масштаба не было. Знаю, что забег будет на лыжне на острове Русском, и я первый раз буду бежать по искусственному снегу», — рассказала Ксения Волошина.
Спортивные соревнования школьников проводятся ежегодно по инициативе президента России Владимира Путина. Их главная цель — вовлечь школьников в занятия физической культурой.