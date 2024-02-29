Свыше 11 тысяч пачек сигарет 22 известных марок изъяли в Хабаровске

Товар фигурантке поставлял за наличный расчёт её знакомый — 38-летний житель Еврейской автономной области. Он организовал преступную группу, которая занималась реализацией нелегальной табачной продукции, и вовлёк в неё двоих хабаровчан 40 и 39 лет. О том, что все трое соучастников предстали перед судом, на нашем портале сообщалось осенью прошлого года.