Свыше 11 тысяч пачек сигарет 22 известных марок изъяли в Хабаровске

В Хабаровске окончено расследование уголовного дела о продаже немаркированной табачной продукции, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.
Следователем следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю окончено расследование уголовного дела в отношении 33-летней местной жительницы, которая обвиняется в торговле немаркированными сигаретами.
Товар фигурантке поставлял за наличный расчёт её знакомый — 38-летний житель Еврейской автономной области. Он организовал преступную группу, которая занималась реализацией нелегальной табачной продукции, и вовлёк в неё двоих хабаровчан 40 и 39 лет. О том, что все трое соучастников предстали перед судом, на нашем портале сообщалось осенью прошлого года.
При проведении обыска в павильоне, где вела торговлю обвиняемая, полицейскими изъяты свыше 11 тысяч пачек сигарет 22 известных марок. Стоимость этой продукции превысила 1,2 миллиона рублей.
Задержание жительницы краевого центра и троих участников организованной группы проводилось полицейскими совместно с коллегами из регионального УФСБ России при силовой поддержке специального подразделения Росгвардии.
Вся изъятая контрафактная продукция помещена на ответственное хранение и будет уничтожена после решения суда.