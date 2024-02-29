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Свыше 11 тысяч пачек сигарет 22 известных марок изъяли в Хабаровске

Немаркированную табачную продукцию пыталась реализовать продавец торгового павильона.
Источник: ГУ МВД

В Хабаровске окончено расследование уголовного дела о продаже немаркированной табачной продукции, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.

Следователем следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю окончено расследование уголовного дела в отношении 33-летней местной жительницы, которая обвиняется в торговле немаркированными сигаретами.

В ходе предварительного следствия установлено, что владелица торгового павильона, где работала злоумышленница, длительное время болела и не появлялась в нём. Именно этим обстоятельством и воспользовалась продавец. Она надеялась, что продажа контрафакта останется незамеченной, но при этом позволит получить высокий доход.

Товар фигурантке поставлял за наличный расчёт её знакомый — 38-летний житель Еврейской автономной области. Он организовал преступную группу, которая занималась реализацией нелегальной табачной продукции, и вовлёк в неё двоих хабаровчан 40 и 39 лет. О том, что все трое соучастников предстали перед судом, на нашем портале сообщалось осенью прошлого года.

При проведении обыска в павильоне, где вела торговлю обвиняемая, полицейскими изъяты свыше 11 тысяч пачек сигарет 22 известных марок. Стоимость этой продукции превысила 1,2 миллиона рублей.

Задержание жительницы краевого центра и троих участников организованной группы проводилось полицейскими совместно с коллегами из регионального УФСБ России при силовой поддержке специального подразделения Росгвардии.

В настоящее время уголовное дело, возбуждённое по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Вся изъятая контрафактная продукция помещена на ответственное хранение и будет уничтожена после решения суда.

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