Кадетско-казачий класс создал в Черемхово ветеран СВО

Ветеран СВО Егор Гераськов организовал в Черемхово кадетско-казачий класс. Вместе с предметами общего курса воспитанникам преподают традиции, историю и культуру казачества, а также основы православной культуры. Об этом сообщает региональный филиал фонда «Защитники Отечества».
— Сибиряк отправился на Донбасс в 2015 году. С началом СВО снова вернулся в строй. Штурмовал Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, железнодорожную станцию Золотаревку. Был тяжело ранен. А после демобилизации возглавил Черемховское казачество, — говорят в фонде.
Сейчас в классе обучаются 15 кадетов. Дети уже принесли торжественную присягу и получили удостоверения. Занятия по основам казачества проходят три раза в неделю.