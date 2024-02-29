Кадетско-казачий класс создал в Черемхово ветеран СВО

— Сибиряк отправился на Донбасс в 2015 году. С началом СВО снова вернулся в строй. Штурмовал Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, железнодорожную станцию Золотаревку. Был тяжело ранен. А после демобилизации возглавил Черемховское казачество, — говорят в фонде.