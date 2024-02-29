Потепление до −3 ожидается в Иркутской области 29 февраля

Потепление ожидает жителей Приангарья в последний день зимы. Скоро сибиряки смогут погреться в первых лучах весеннего солнца и отпраздновать масленицу. Синоптики рассказали, какой температурой порадует нас погода в Иркутске 29 февраля 2024 года.
Погода в Иркутске 29 февраля 2024
— В регионе ожидается переменная облачность, без осадков. В северных и западных районах небольшой снег. Ветер юго-западный 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура −3…-8 градусов, а при облачной погоде −13…-18 градусов, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Погода в Иркутске 29 февраля 2024 года будет без осадков. Ожидается юго-восточный ветер 5−10 м/с. Термометры покажут −5…-7 градусов.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в областной столице продолжают расчистку дорог и тротуаров от снега.