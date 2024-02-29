Потепление до −3 ожидается в Иркутской области 29 февраля

— В регионе ожидается переменная облачность, без осадков. В северных и западных районах небольшой снег. Ветер юго-западный 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура −3…-8 градусов, а при облачной погоде −13…-18 градусов, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.