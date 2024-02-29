Ученые НГУ создали накапливающий и излучающий свет материал

Ученые Новосибирского государственного университета разработали новый органический материал, который способен накапливать и излучать свет. Его можно будет применять для биовизуализации, защиты и кодировки информации. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
При этом новый материал не содержит токсичных тяжелых металлов. Его можно использовать в биовизуализации и криптографии.
«Для биовизуализиции обычно используются различные флуоресцентные красители, однако, при этом, чтобы получить контрастное и четкое изображение, необходимо постоянно облучать препарат. Это может привести к его разрушению за счет разнообразных фотохимических процессов, ведь энергии света порой вполне достаточно чтобы разрушить химические связи, особенно это важно, если исследование проводится in vivo, то есть на живых тканях. Органические материалы с послесвечением не подвержены риску такого разрушительного воздействия, так как не требуют постоянного облучения», — рассказал заведующий лабораторией Евгений Мостович.
Также такой материал можно использовать в криптографии. Эффект послесвечения можно использовать для защиты информации, документов или личной подписи. С помощью разработки ученых можно будет нанести защитное изображение, которое проявляется при облучении светом только спустя несколько секунд.
«Таким способом можно защитить, например, штрих-код или QR-код, печати и факсимиле подписей, а также любую закодированную информацию… Если использовать несколько материалов с различной длительностью послесвечения, можно создать не два, а несколько уровней шифрования с одним лишь верным ответом и несколькими запутанными», — добавил Мостович.
Напомним, в НГУ разработали нейросеть для распознания объектов под микроскопом.