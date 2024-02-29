Ученые НГУ создали накапливающий и излучающий свет материал

«Для биовизуализиции обычно используются различные флуоресцентные красители, однако, при этом, чтобы получить контрастное и четкое изображение, необходимо постоянно облучать препарат. Это может привести к его разрушению за счет разнообразных фотохимических процессов, ведь энергии света порой вполне достаточно чтобы разрушить химические связи, особенно это важно, если исследование проводится in vivo, то есть на живых тканях. Органические материалы с послесвечением не подвержены риску такого разрушительного воздействия, так как не требуют постоянного облучения», — рассказал заведующий лабораторией Евгений Мостович.