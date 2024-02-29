Во Владивостоке детская шалость на Бурачка обернулась уголовным делом

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту повреждения видовой площадки на Бурачка, сообщает ИА PrimaMedia.
Полицейские установили личности подростков, причастных к инциденту. Как выяснилось, вандалами оказались двое школьников, 12 и 14 лет, проживающих в дальневосточной столице. Они заявили, что решили проверить прочность стекол, бросая в них камни.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ.
Напомним, во Владивостоке периодически происходят акты вандализма в общественных местах. Так, в октябре прошлого года молодые люди попытались разрушить благоустройство сквера на Ульяновской, 8. А в текущем месяце любители портить муниципальное имущество разнесли очередную автобусную остановку в районе улицы Калинина и разгромили территорию у озера на Сафонова.