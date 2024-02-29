Хотели откреститься от ребенка: хабаровскую управляйку наказали за неубранный снег

В Хабаровском крае состоялся суд над представителями управляющей компании. Иск к ним подала женщина: ее сын упал во дворе дома и сильно пострадал.
— Согласно заявлению, управляющая компания плохо очищала двор от снега, в связи с чем несовершеннолетний ребенок поскользнулся у подъезда своего дома и в результате падения получил серьезную травму (травма квалифицирована как тяжкий вред здоровью), — рассказали в Хабаровском краевом суде.
Нравственные и физические страдания сына мать оценила в полмиллиона рублей, а моральные страдания — в 100 тысяч. Суд требования хабаровчанки удовлетворил, возложив ответственность на управляющую компанию.
Однако представители УК с решением не согласились и попытались обжаловать приговор. Они посчитали, что он слишком серьезный. Однако их доводы признали несостоятельными, а сумму — соразмерной произошедшему. Так что решение суда осталось прежним.