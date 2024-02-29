Пустить электротранспорт новыми маршрутами хотят власти Хабаровска

Стоит отметить, что хабаровчане, живущие вблизи онкоцентра, остались почти без автобусов. До соответствующей остановки их следует всего три: №№ 6, 16, 47. Однако последние два на данный момент не действуют: на одном перевозчика выгнали, на другом он ушел сам. В итоге доехать до одного из главных медучреждений города и края на сегодня почти не на чем.