Пустить электротранспорт новыми маршрутами хотят власти Хабаровска

Как отмечают в городской администрации, уже определились с поставщиком техники, также удалось и сэкономить на этапе торгов порядка 145 миллионов рублей. Общая сумма трат должна была составить 800 миллионов рублей на трамвайный транспорт и 592 миллиона на троллейбусы. В город доставят больше единиц транспорт, чем планировалось изначально.
— Из-за того, что двое поставщиков транспорта устроили практически битву за право поставки троллейбусов и трамваев, в связи с этим, удалось ощутимо снизить цену. В итоге получилось приобрести два дополнительных трамвая и один дополнительный троллейбус. Всего трамваев будет 12, а троллейбусов поставят 17 штук, — сообщили в управлении промышленности транспорта, связи администрации города.
Кроме того, к большой радости пассажиров 5-го трамвайного маршрута, городские власти планируют заняться ремонтом путей пятерки. Из-за изношенности полотна вагоны часто сходят с рельсов, что оставляет недовольными жителей краевого центра. Соответственно, когда будет обновлена трамвайная инфраструктура, там пустят и новые трамвайные вагоны. Правда, для «пятерки» переделают старые «единички». Но для горожан это уже что-то.
— Приступить к ремонту трамвайных путей планируется уже в этом году. Под эти цели выделено около 70 миллионов рублей. Нынешние «единички» переместим на «пятерку». Новый транспорт в основном поступит как раз на первый маршрут, — отметили в управлении транспорта.
Привезут вагоны в краевой центр разными партиями в срок до 31 октября этого года. Они будут оснащены системой учета пассажиропотока, медиа-комплексом, валидаторами для безналичной оплаты проезда. Поставит новые вагоны производство Усть-Катавского вагоностроительного завода.
Намекнули городские власти и на то, что в городе появится еще один троллейбусный маршрут. Над ним начнут работать после того, как парк пополнится новым и экологичным транспортом.
Ввиду поставок электротранспорта мы запланировали и запуск маршрута от Первого микрорайона по Большой до онкоцентра. Надеемся, что жители оценят его уже следующей зимой, — добавили в управлении транспорта.
Стоит отметить, что хабаровчане, живущие вблизи онкоцентра, остались почти без автобусов. До соответствующей остановки их следует всего три: №№ 6, 16, 47. Однако последние два на данный момент не действуют: на одном перевозчика выгнали, на другом он ушел сам. В итоге доехать до одного из главных медучреждений города и края на сегодня почти не на чем.