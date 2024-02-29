Астрономическая весна наступит 20 марта

«С каждым днем светило будет подходить к небесному экватору все ближе и 20 марта в 06:06 мск пересечет его. В Северном полушарии Земли наступит астрономическая весна, а в Южном — осень. Начиная с 20 марта Солнце будет восходить на северо-востоке, а заходить — на северо-западе. В Северном полушарии световой день начнет увеличиваться, а ночь — уменьшаться».