«Амурские тигрицы» из Хабаровска завершили пятый тур чемпионата России пятью победами

«Конкретного правила на этот счет нет. Все решения по выходу команд из Высшей лиги “Б” в Высшую лигу “А” будут приняты летом руководством Всероссийской федерации волейбола. Все команды-претенденты на повышение в классе, подавшие свои заявки, будут рассматривать на предмет их соответствия требованиям турнира. Но, разумеется, спортивный результат будет тоже учитываться и иметь решающее значение в случае спорных ситуаций. Наш клуб подал заявку на выход в Высшую лигу “А” на следующий сезон, сейчас она находится на рассмотрении. Поэтому для нас сейчас очень важно показать как можно более высокий результат в этом сезоне, чтобы иметь дополнительные аргументы в свою пользу в плане выхода в Высшую лигу “А”. Мы хотим занять первое место в Высшей лиге “Б”, и именно такая цель стоит перед нашим клубом в этом сезоне», — поделились в пресс-службе ВК «Амурские тигрицы».