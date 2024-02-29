«Амурские тигрицы» из Хабаровска завершили пятый тур чемпионата России пятью победами

Чемпионат России в Высшей лиге «Б» среди женских волейбольных команд понемногу движется к финалу. После матчей в Хабаровске «Амурские тигрицы» отправились в Барнаул чтобы там продолжить борьбу за выход в финальную часть состязаний. Ну как борьбу? Сейчас «Тигрицы» уверенно идут на первом месте проиграв за четыре тура всего один матч. Отличный результат даже не смотря на эту небольшую каплю дегтя.
Единственное поражение случилось в домашней серии во время игры с волейболистками из «Динамо-Владивосток». Понятно, что побед без поражений не бывает и рано или поздно «Тигрицы» должны были потерять очки. Тем более что постоянно находиться во главе турнирной таблицы — значит быть в центре внимания соперников, постоянно ищущих ключи к обороне хабаровской команды. Но все равно было обидно.
В вот дальше волейболистки с берегов Амура вышли на своих прямых конкуренток — «Динамо -Владивосток». Дальневосточное дерби вышло жарким. Ни одна из команд не забыла игру в Хабаровске, что в девчонок в бело-голубой форме вселяло надежду повторить, а хабаровчанок мотивировало наказать обидчиц. В первой партии приморские спортсменки оказались сильнее — 18:25, но затем «тигрицы» собрались и взяли три партии подряд (25:20, 25: 19 и 30:28) оставив соперниц без очков. В итоге победа со счетом 3:1 и три балла в копилку.
Непростая игра вышла и с «Олимпом» из Новосибирской области — 4:1, там волейболистки из Куйбышева вытащили третью партию, но смогли развить преимущество в четвертой. «Тигрицы» оказались сильнее. Далее пошло без заминок — матч с местным «Алтаем-АГАУ» — 3:0, с «Локомотивом-Ангарой» — 3:0. В итоге волейбольная команда из Хабаровска выигрывает все пять встреч и не дает конкуренткам приблизиться к себе на опасное расстояние.
«Я очень рад, что команда восприняла критику и мы сделали правильные выводы после домашнего тура. Но нам все равно есть еще над чем работать, мы будем стараться делать игру лучше и дальше прогрессировать в первую очередь как коллектив единомышленников. Большое спасибо нашим болельщикам! Мы сделаем все, чтобы провести финальный тур в Хабаровске», — отметил после игр в Барнауле Александр Щурин, главный тренер ВК «Амурские тигрицы».
Шестой тур не за горами, он стартует в Иркутске уже 12 марта. Затем — финалы. В подгруппе «Центр» сейчас лидирует череповецкая «Северянка-2». У них 68 очков (71:14), на втором месте пензенская команда «Университет-Визит» — 55 очков (61:24), на третьем ВК «Брянск» — 52 очка (60:25). Финалы за 1−6 места, куда выходят по три лучших команды из «Центра» и «Сибири», стартуют уже с 1 по 7 апреля на поле первой команды группы «Центр», второй этап состоится с 22 по 28 апреля уже на паркете первой команды группы «Сибирь». Надеемся — в Хабаровске.
Что касается выхода победительниц в Высшую лигу «А» (а именно такая задача-максимум на сезон стоит перед «Амурскими Тигрицами»), то здесь уже будут решать в федерации, где поставить запятую в предложении: «допустить нельзя оставить». Вот что по этому поводу пояснили в клубе.
«Конкретного правила на этот счет нет. Все решения по выходу команд из Высшей лиги “Б” в Высшую лигу “А” будут приняты летом руководством Всероссийской федерации волейбола. Все команды-претенденты на повышение в классе, подавшие свои заявки, будут рассматривать на предмет их соответствия требованиям турнира. Но, разумеется, спортивный результат будет тоже учитываться и иметь решающее значение в случае спорных ситуаций. Наш клуб подал заявку на выход в Высшую лигу “А” на следующий сезон, сейчас она находится на рассмотрении. Поэтому для нас сейчас очень важно показать как можно более высокий результат в этом сезоне, чтобы иметь дополнительные аргументы в свою пользу в плане выхода в Высшую лигу “А”. Мы хотим занять первое место в Высшей лиге “Б”, и именно такая цель стоит перед нашим клубом в этом сезоне», — поделились в пресс-службе ВК «Амурские тигрицы».
Ну, что ж, ждем заключительный шестой тур в Иркутске (город, где «тигрицы» завоевали свой первый в истории трофей), болеем за наших и ждем большой волейбол на берегах Амура.